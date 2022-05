Spontan versucht Charlie, die anfallenden Delivery-Service-Dienste wegzutauschen. Und erntet dafür prompt eine Kündigung. Gleichzeitig setzt Fabia Charlie das Messer an die Brust. In vier Tagen muss Charlie eine neue Bleibe gefunden haben. Shit!



Beim gemeinsamen Joggen am Main öffnet Mirko Charlie und Nikolas einen Blick für die Komplexität der Natur und löst dabei viel mehr in Charlie aus, als gedacht. Jedoch hat Charlie kaum Zeit, diesen Impulsen nachzufühlen. Denn Rowenas Verhalten reißt in Charlie große Wunden auf. Die Mutter ist tief verzweifelt und versucht krampfhaft, Charlie davon abzuhalten, "sich die Brüste abschneiden zu lassen". Charlie ist fassungslos. Wie kommt sie nur darauf? Charlie hat es selbst nie so gesagt?!



Das Treffen löst einen dysphorischen Schub bei Charlie aus. Im Versuch, dies zu kompensieren, bindet sich Charlie den Oberkörper mit Frischhaltefolie ab. Eine gefährliche Entscheidung. Als Charlie und Ronja sich näher kommen, entdeckt diese, was Charlie dem eigenen Körper antut – und hilft. Körperlich ist damit erst mal eine Lösung gefunden. Aber innerlich ist Charlie noch immer auf der Suche. Nach einem Streit zwischen Fabia und Maya traut Charlie sich nicht zurück in deren Wohnung. Erneut hat Charlie keinen Platz zum Schlafen. Kurzerhand kriecht Charlie daher in Fabias Auto.