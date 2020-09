Überraschungen auch für eingefleischte Fans

Simon (Rudolf Kowalski) und Bella (Hannelore Hoger)

Quelle: ZDF und Stephan Persch

Brenner: Die Bücher und Filme werden immer sehr sorgfältig vorbereitet. Bei "Bella Block - Das Schweigen der Kommissarin" war der Vorlauf fast zwei Jahre. Gemeinsam mit ZDF-Redakteur Pit Rampelt suchen wir den Cast, die AutorInnen, RegisseurInnen und andere kreative Köpfe immer sehr sorgfältig aus. Wir legen Wert darauf, Themen mit gesellschaftlicher Relevanz und Aktualität in möglichst vielen Facetten zu erzählen.

Außerdem haben wir mit Hannelore Hoger einen der größten deutschen Stars an unserer Seite und können es uns daher leisten, ungewöhnlich und mit im Fernsehen unbekannten Schauspielern zu besetzen. So entstehen immer wieder außergewöhnliche Ensembles. Die Reihe greift relevante und durchaus kontroverse Themen auf.