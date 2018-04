Während er über seine Beziehungen zu seiner Mutter und zu Carmen redet, dämmert ihm langsam, wo der Fehler in seiner Ehe liegt.



Als Frank versehentlich eine Bierdose auf die Windschutzscheibe einer Polizistin wirft, werden die beiden angehalten. Dabei erkennt die Polizistin Sascha und gibt per Funk durch, sie habe den "Blasehasen" aufgegriffen. Daraufhin rastet Sascha aus und schlägt die Polizistin, weswegen sie und Frank in Gewahrsam genommen werden.



Auf dem Revier ist Sascha bereits als "Blasehase" verschrien. Auf Nachfragen Franks erzählt sie, dass sie wegen einschlägiger Aktivitäten den tödlichen Unfall ihres Freundes verursacht habe. Danach küsst Sascha Frank in der Hoffnung, liebevolle Gefühle zu entdecken.



Carmen muss ihren Ehemann auf der Wache auslösen. Am Abend versucht sie ihn zu verführen. Doch sie missversteht ihn und hält ihre Ehe nach einem Gespräch für noch zerrütteter als bisher angenommen.