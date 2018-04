Blaumacher

Frank fühlt sich überfordert und spielt erneut mit dem Gedanken an einen Suizid. Da erfährt er, was Saschas Eltern zugestoßen ist. Sascha rät Frank, für seine Wünsche zu kämpfen. Also kontaktiert er Richard und bittet ihn um das Auto der Mutter, das dieser ihm abgekauft hatte. Die konkurrierenden Brüder beschließen, ein Elfmeterschießen entscheiden zu lassen, wer das Autor ihrer Mutter bekommt. Als Thomas mit seinen Helfern Carmens Umzug organisiert, stellt Sascha Carmen zur Rede. Sie wirft ihr vor, dass sie Frank verletzt habe und stellt klar, dass Frank und sie keine Affäre haben. Carmen will Frank weiterhin verlassen, um unabhängig zu werden. Am Abend versammeln sich alle zum Elfmeterschießen. Entscheidungen fallen – nicht nur in Bezug auf den Sportwagen.