Die Behörden vermuten, dass Julias (Keeley Hawes) Presse-Mitarbeiter Tahir Mahmood (Shubham Saraf) die tödliche Bombe ausgelöst hat. Der Sprengsatz selbst ist schon vorher dort deponiert worden. Es muss also ein einflussreicher Insider beteiligt sein.



David (Richard Madden) verfolgt weiter die Spur des geheimnisvollen Richard Longcross (Michael Schaeffer), der Julia heimliche Informationen auf einem Tablet zugespielt hat. David findet heraus, dass es sich dabei um kompromittierendes Material über den Premierminister handelt. Nicht nur David ist auf der Suche nach diesem Tablet, denn einige Karrieren stehen auf dem Spiel, wenn die Informationen in die falschen Hände geraten.



Um den Insider aus den eigenen Reihen zu enttarnen, lässt sich David auf ein gefährliches Spiel ein, in dem er auf einmal selbst zum Sündenbock zu werden scheint.