Miri (Noa Astanjelove) geht Avi (Ben Sultan) bewusst aus dem Weg. Sie ist immer noch verärgert, weil er ihr Video von dem Vorfall in Musrara, das Kobi (Ido Elieli) schwer belastet hätte, einfach gelöscht hat. Gegenüber Kommandant Versano (Shalom Michaelshvili) nimmt Miri allerdings die Schuld für die Löschung des Films auf sich – nur um zu erfahren, dass Avi das kurz zuvor auch schon getan hat.



Für Miri ist Kobis tätlicher Angriff auf den bereits wehrlosen Terroristen aber keineswegs vergessen. Sie sagt ihm offen, dass sie ihm in der Zusammenarbeit nicht mehr vertraue. Kobi trage zu viel Wut und Hass in sich. Zwischen Miri und Avi haben sich die Wogen hingegen mittlerweile geglättet. Als die beiden am nächsten Tag gemeinsam auf Patrouille unterwegs sind, gibt es jedoch Aufregung um Miri. In einem vorbeilaufenden Mann erkennt sie ihren Vater, den sie seit mehr als zwei Jahren nicht gesehen hat. Miri läuft ihm nach, stößt dabei mit Versano zusammen und verletzt sich. Nachdem sich Miri etwas erholt hat, finden sie und Avi endlich Zeit für ein privates Treffen. Doch der schöne Abend nimmt eine drastische Wendung.