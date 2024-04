Avi Bracha (Ben Sultan) lebt in Bat Yam, einem Vorort von Tel Aviv. Der impulsive Jugendliche leidet unter dem frühen Tod seiner Mutter und bekommt in der Schule immer wieder Ärger, weil er an Schlägereien beteiligt ist. Sein Vater, der Kioskbetreiber Salomon (Shlomi Shabat), zeigt wenig Verständnis für Avis Verhalten. Als Avi eines Abends das Moped gestohlen wird, kommt es zur Eskalation. Bei der folgenden heftigen Auseinandersetzung kommt die Gruppe um Avi zwar halbwegs ungeschoren davon, doch der Vorfall hat ein Nachspiel. Offenbar haben sie sich mit dem mächtigen Familienclan Abu Fares angelegt, der nun Vergeltung fordert.

Der Drogenhändler Chicko Fahima (Haim Znati), ein Freund von Avis Familie, schaltet sich als Vermittler ein. Die Kontrahenten verständigen sich darauf, dass Avi bis auf Weiteres nicht mehr nach Jaffa kommen darf. Falls er trotzdem dort gesehen wird, darf er angegriffen werden. Avi fügt sich zähneknirschend dem Urteil. Schon bald reift in ihm aber die Idee, seine Abneigung gegen die Araber in offizieller Mission auszuleben: Er meldet sich zum Grenzschutz. Obwohl Avi in der Ausbildung gute Leistungen zeigt, gerät er aufgrund seines Jähzorns auch hier schon bald in Schwierigkeiten. Grenzschutz-Kommandant Versano (Shalom Michaelshvili) will Avi und seinen Freund Kobi zunächst rauswerfen, gibt ihnen aber doch noch eine letzte Chance.