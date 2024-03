Awa (Mariama Gueye) ist mit Hotelmanager Edouard (Gauthier Battoue) im Bett gelandet. Doch die Ermittlerin hat weder Zeit noch den Kopf für eine Beziehung. Sie muss sich in erster Linie auf die komplizierten Ermittlungen im Fall des ermordeten Biathleten Abel konzentrieren.



Diese nehmen eine neue, spektakuläre Wendung: Der bisherige Hauptverdächtige Jean Faure (Bruno Debrandt) wurde in einem Kühlraum eingesperrt und ist erfroren.



Awas Kollege Achille macht die Schweizer Biathletin Amélie Thorens (Valentine Terra) ausfindig. Sie gibt an, wie die Französin Léna Vallée von Faure sexuell missbraucht worden zu sein. Amélie kann jedoch belegen, dass sie nichts mit der Ermordung Faures zu tun hat.



Abels Bruder, der Hundeschlittenführer Benoît (Théo Costa-Marini), gerät derweil immer stärker in den Fokus der Ermittlungen. Awa ordnet eine Hausdurchsuchung bei ihm an. Dabei wird ein Kleinkalibergewehr gefunden, bei dem es sich um die Tatwaffe im Fall Abel handeln könnte. Zudem hat Benoît in einer Kühltruhe zwischen Hundefutter Blutkonserven versteckt. Es handelt sich um menschliches Blut, das zu Dopingzwecken genutzt werden sollte.



Im Verhör gesteht Benoît, was es damit auf sich hat. Zudem überrascht er die Polizei mit einer Erklärung für seine vermeintliche Affäre mit Abels Freundin Manon (Marilyn Lima) und lüftet dabei ein Geheimnis seines toten Bruders.