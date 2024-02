Der erfolgreiche und beliebte Biathlet Abel Guérin (Loyan Pons de Vier) wird tot auf dem Trainingsgelände der französischen Nationalmannschaft in Bessans aufgefunden. Jemand hat ihm in den Kopf geschossen.



Richter Losier (Alain Bouzigues) beauftragt Capitaine Awa Sissako (Mariama Gueye), eine junge Polizistin der Gendarmerie aus Grenoble, mit der Leitung der Ermittlungen. Sie und der vor Ort ansässige Lieutenant Achille Salvi (Nicolas Gob) nehmen das sportliche und private Umfeld des Opfers ins Visier.



Awa, die selbst einige Jahre zuvor ihren jüngeren Bruder durch ein unaufgeklärtes Gewaltverbrechen verloren hat, findet schnell Zugang zu Abels Schwester und Pressesprecherin Justine (Elisa Erka). Diese erzählt der Polizistin, dass der Sportler kurz vor seinem Tod unter Verfolgungswahn gelitten habe.



Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung werden Blutergüsse an Abels Körper entdeckt, die auf eine Auseinandersetzung mit einem kräftigen Gegner hindeuten.



Awa hat derweil bemerkt, dass Achille ein zu freundschaftliches Verhältnis zu einigen Personen aus Abels Umfeld pflegt und ihr wichtige Informationen verschweigt. Unerwartete Unterstützung erhält die Ermittlerin hingegen von Edouard Bailly (Gauthier Battoue), dem Manager des Hotels, in dem sie wohnt. Er hat durch Zufall in der Tatnacht Tonaufnahmen in der Nähe des Trainingsgeländes gemacht. Darauf ist ein heftiger Streit zwischen Abel und Jean Faure (Bruno Debrandt), dem Schießtrainer der Biathlon-Nationalmannschaft, zu hören.



Faure wird als erster Hauptverdächtiger verhaftet.