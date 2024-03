Der wortkarge Emmanuel (Julien Drion) betreibt eine Auffangstation für verletzte Wildtiere, die von dem getöteten Biathleten Abel mit großzügigen Spenden unterstützt wurde. Als Awa (Mariama Gueye) und ihr Kollege Achille (Nicolas Gob) dem Tierheim einen Besuch abstatten, entdecken sie dort zahlreiche frische Blutspuren. Vor dem Gebäude treffen sie auf den blutverschmierten Emmanuel, der ein Gewehr in der Hand hält. Er kann sich jedoch glaubhaft erklären. Emmanuel spricht mit den Polizistinnen und Polizisten zudem über seine Verbindung zu Abel.



Eine neue Spur führt zu dem Journalisten Frédérik Mayor (Benoît Michel), mit dem Emmanuel unlängst eine Auseinandersetzung hatte. Frédérik hatte in der Vergangenheit einen Dokumentarfilm über Abel gedreht und ist nach eigener Auskunft angereist, um eigenständig Nachforschungen zum Mord an dem Sportstar anzustellen. Gegenüber Awa und Achille behauptet der Journalist, zum Tatzeitpunkt in Genf gewesen zu sein, um dort einen bekannten Skifahrer zu interviewen. Doch Achille findet heraus, dass das Alibi lückenhaft ist.



Als dann auch noch in Frédériks Hotelzimmer die Tatwaffe gefunden wird, scheint der Fall gelöst. Aber da der Verdächtige nach wie vor alles abstreitet und kein wirklich starkes Tatmotiv besitzt, will Awa das Gewehr noch einmal selbst in Augenschein nehmen.



Doch Achille hat es bereits zum zuständigen Gericht schicken lassen. Warum hat er es plötzlich so eilig?