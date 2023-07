Am nächsten Tag fährt sie in ihre Heimatstadt und besucht dort ihre getrennt lebenden Eltern. Während ihres Aufenthalts dort denkt sie immer wieder über das Geschehene nach, auch als sie ihren angetrunkenen Vater besucht. Sie erhält eine Nachricht von Nick. Er entschuldigt sich zunächst für den gestrigen Abend, doch schnell flirten die beiden wieder miteinander, was Frances sichtlich erfreut. Zurück in Dublin erfährt sie, dass auch Bobbi und Melissa sich an diesem Abend geküsst haben. Ihren eigenen Kuss verschweigt Frances ihrer Freundin. Auf einer Veranstaltung treffen die vier erneut aufeinander – sowohl Melissa und Bobbi, als auch Frances und Nick tauschen Blicke. Am nächsten Abend verabreden sich Frances und Nick, der allein zu Hause ist – sie wollen noch einmal über den Kuss reden.