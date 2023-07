Die heutige Schulleiterin Emily Deville (Salóme Gunnarsdóttir) hat vor 25 Jahren offenbar eine maßgebliche Rolle bei den Ereignissen rund um Vinca (Ivanna Sakhno) gespielt. Damals war Deville bereits als Lehrerin an der internationalen Schule in Antibes angestellt. Thomas' Mutter Annabelle (Dervla Kirwan) sucht sie nun mit einer Pistole bewaffnet auf und stellt sie zur Rede. Was hat Deville mit den Drohungen und Gewalttaten zu tun, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben? Auch Deville hat viele Fragen an Annabelle. Als es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen kommt, greift Thomas (Ioan Gruffudd) ein. Auch Polizistin Manon (Shemss Audat) stößt wenig später hinzu. Danach scheint das Rätsel um Vincas Verschwinden gelöst. Aber gibt sich Thomas wirklich mit der Erklärung zufrieden?