Die Warnung von Thomas (Ioan Gruffudd) kam zu spät. Max (Grégory Fitoussi) ist in eine Falle gelockt worden. Thomas findet ihn schwer verletzt in der Nähe einer Aussichtsplattform an der Schule. Die Ärzte sind sich nicht sicher, ob Max durchkommen wird. Sie versetzen ihn in ein künstliches Koma. Olivier (Stany Coppet), der Lebenspartner von Max, fordert Thomas auf, der Polizei endlich die Wahrheit über die Vorkommnisse aus dem Jahr 1997 zu sagen. Thomas trifft sich aber erst einmal mit Fanny (Vahina Giocante), die ihn mit einem Geständnis überrascht: Sie hat Vinca (Ivanna Sakhno) damals eine Überdosis Schlafmittel in den Tee gemischt und glaubt, dass sie daran gestorben ist. In Max' Krankenzimmer entdeckt die Polizistin Manon (Shemss Audat) unterdessen einen entscheidenden Hinweis.