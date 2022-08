Denn schon seit vielen Jahren ist die Angst Veras ständiger Begleiter. Das spürt auch ihre Tochter Elsa, die sich regelmäßig von ihrer Mutter via Handy-GPS tracken lassen muss. Genervt von diesem Verfolgungswahn, gibt Elsa ihr Handy einem Fremden und will die unbeobachtete Zeit genießen. Als Vera dahinterkommt, fehlt von ihrer Tochter jedoch bereits jede Spur.



Mithilfe ihres Mannes, dem Polizisten Alex, entdeckt Vera Videoaufnahmen, die zeigen, dass Elsa von einem schwarzen Van mitgenommen wurde. Kurz darauf melden sich die Entführer: Um ihre Tochter zu befreien, soll Vera das Risikolevel des Landes Burundi hochstufen.

Was bezwecken die Entführer mit dieser ungewöhnlichen Forderung?

Eins ist klar: Die Entführer sind keine Anfänger und wissen genau, was sie tun. Vera versucht verzweifelt, mithilfe der Spieltheorie eine Lösung zu finden und ihre Tochter zu retten. Als Alex sich jedoch trotz Warnung der Entführer an eine Polizeikollegin wendet, ist ihre gemeinsame Tochter in höchster Gefahr.