Vera und Alex sind überglücklich, als sie ihre Tochter endlich wieder in den Armen halten können. Leise Hoffnung keimt auf. Doch sie wissen beide, dass die Entführer sich abgesichert haben müssen. Auf den ersten Blick ist nichts zu erkennen: Kein Scharfschütze, kein Sprengstoff am Körper. Elsa kann Alex einige Hinweise auf die Entführer und ihr Versteck geben. Als Alex einem Hinweis nachgehen will, legen die Entführer ihren Trumpf offen: Ihre Absicherung ist zwar unsichtbar, aber dafür umso tödlicher. Doch bevor Elsa selbst erfährt, in welcher Gefahr sie ist, nutzt sie die Gelegenheit und haut ab. Was Elsa nicht weiß: Die Uhr tickt.