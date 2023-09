Narrenfreiheit

Als die junge Frau sich verteidigen will, merkt der Narrentrupp, wen ihr Kollege angemacht hat – eine Transfrau. Die Männer grölen vor Belustigung. Anders' Bekanntschaft verlässt aufgewühlt das Lokal und verschwindet in die Nacht.



Am nächsten Morgen wird eine Frau tot im Brunnen in der Altstadt gefunden. Es ist Kaja Johansen.



So beginnt ein neuer Fall für Robert Anders und für das Ermittlerteam am Bodensee, Annika Wagner und Martin Keller.