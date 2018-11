10 Jahre "Der Kriminalist"

Sie sind seit 10 Jahren "Der Kriminalist". Wie hat sich Ihre Figur seitdem weiterentwickelt?



Das kann der Zuschauer sicher besser beantworten als ich. Die Veränderung lässt sich auch nicht in zwei bis drei Sätzen erklären. Die Figur verändert sich von Block zu Block, das hat natürlich mit den Regisseuren zu tun, die Schumann mit unterschiedlichen Augen sehen. Ich versuche, die Kontinuität beizubehalten, aber es macht mir auch großen Spaß, mich auf die jeweiligen Fantasien der Regisseure einzulassen. Ich denke, "Der Kriminalist" ist ein Regisseur-Format und ich als Schauspieler bin auf die Zusammenarbeit angewiesen.



Hätten Sie vermutet, dass Sie 2016 immer noch den "Kriminalist" spielen?



Nein, darüber habe ich 2006 nicht nachgedacht. Ich hatte einen Vertrag über ein Jahr mit der Option auf weitere zwei Jahre. Dass die Reihe so lange läuft, kam mir damals nicht in den Sinn.



Was denken Sie, ist das Geheimnis, dass "Der Kriminalist" schon so lange erfolgreich läuft?



Zum einen glaube ich, dass es eine eigene und eigenwillige Figur ist, die sich ihre Position in der deutschen Krimilandschaft erobern konnte. Bruno Schumann ist jemand, der stiller ist als viele andere TV-Kollegen: jemand, der aus Empathie, Fantasie und Perfektion handelt, bei dem sich Intuition und Analyse vermischt. Und wir haben bewusst auf jegliche Privatgeschichte verzichtet, das war von Anfang an so gewollt. Wir bleiben bei den Geschichten und den Figuren. Schumann lernt man am besten kennen, wenn man ihm bei der Arbeit zuschaut. Das war für mich der Reiz von Anfang an.



"Der Kriminalist" spielt häufig an Berliner Brennpunkten. Wie erleben Sie als Berliner die Stadt? Was mögen Sie und was eher nicht?



Vor allem habe ich die Stadt durch die Arbeit gut kennengelernt. Es gibt kaum einen Bezirk, in dem wir nicht gedreht haben. Ich glaube, das Spannende an der Stadt ist ihre Wandlungsfähigkeit. Wenn man sich die Geschichte von Berlin anguckt, dann ist die Stadt permanent im Werden. Sie gibt nie ein abgeschlossenes Bild wie Paris oder Rom ab. Zum einen ist sie sehr modern, zum anderen lässt sie alle Wunden und Risse des 20. Jahrhunderts erkennen. Die Stadt verändert sich ständig, sie kann sich nicht verstellen und gibt kein eindeutiges Bild von sich ab. Berlin ist schonungslos offen, kann unangenehm und hart sein, aber auch ganz zart und weich.



Was wünschen Sie Bruno Schumann für die nächsten zehn Jahre?



Ich bin nicht jemand, der in großen Perspektiven denkt. Ich wünsche Schumann für die nahe Zukunft weiter so viel Wahrheit, viele erfahrene, aber auch junge Regisseure, die dieses Format mitprägen werden. Und ich wünsche ihm vor allem ganz starke, autarke, intelligente und feinfühlige Autoren.



Die Fragen stellte Rolf Grabner