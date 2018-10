Der Mensch - ein Entdecker

In den 1990er-Jahren kehrte er zum Film zurück. Er spielte unter anderem in Helmut Dietls "Rossini" (1996), in Oliver Hirschbiegels "Das Experiment" (2000) und "Der Untergang" (2003). 2002 spielte er in "Laissez-Passer" unter der Regie von Bertrand Tavernier. Im Fernsehen war er in Dieter Wedels "Die Affäre Semmeling" (2000) zu sehen, außerdem in verschiedenen Folgen vom "Tatort", im Live-Movie "Feuer in der Nacht" und in Sherry Hormanns "Helen, Fred und Ted". 2005 spielte er in "Die Sturmflut" das erste Mal den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, in "Mogadischu" hat er diese Rolle 2007 ein zweites Mal übernommen.