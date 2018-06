Die Darsteller

Antonia Holfelder wurde 1973 in Hamburg geboren. Ihre Schauspielausbildung erhielt sie 1995-1999 an der Hochschule „Ernst Busch“ in Berlin. Von 1998 bis 2000 war sie Ensemblemitglied des Hans-Otto-Theaters in Potsdam, 2005 am Staatstheater Mainz. Nachdem sie in einigen Filmen („Väter“ von Dani Levy und „Poppitz“ von Harald Sicheritz) gespielt hat, trat sie auch in einer Reihe von Fernsehserien und -reihen wie „Die Cleveren“, „Tatort“, „Doppelter Einsatz“, „SOKO Wismar“ und „Doktor Martin“ auf. Zuletzt sah man sie u.a. in verschiedenen Fernsehformaten (2013 „Kückückskind“, Regie: Christoph Schnee; 2015 „Das Dorf der Mörder“, Regie: Niki Stein; 2016 „Wunschkind“, Regie: Emily Atef).



Seit 2006 spielt sie in „Der Kriminalist“ durchgehend die Kriminalkommissarin Inge Tschernay.

Bildquelle: ZDF/Oliver Feist