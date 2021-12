Folge 6 Eine deutsch-deutsche Familiengeschichte

Der nächste Morgen bringt Ernüchterung: Wie sollen Chris und Georg eine Zukunft haben? Während Marlene die Grenze überqueren kann, wann immer sie will, ist Chris in ihrem Land eingesperrt. Dass Marlene sich auch noch für Alexander interessiert, führt zum ersten Streit zwischen den Schwestern.



Auch die Stimmung in der DDR wird immer angespannter: Die Opposition durch politisch Andersdenkende und die Fluchtwelle über Ungarn erhöhen von Woche zu Woche den Druck auf die Regierung. Im Friedrichstadt-Palast geht eine Epoche tragisch zu Ende, als das Ensemble ein Schicksalsschlag ereilt. Jetzt gilt es, die Premiere der neuen Revue so schnell wie möglich auf die Beine zu stellen. Chris stürzt sich in die Proben. Am Abend der Premiere wird Marlene an der Grenze aufgehalten. Der Rollentausch der Schwestern ist aufgeflogen.