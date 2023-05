Sie muss sie finden, um von ihr Antworten in der Causa Grimm zu bekommen.

Noch bevor Norah dieser Spur aber nachgehen kann, eröffnet Gruber ihr eine unangenehme Wahrheit über Emil, die für ordentlich Wirbel im Büro sorgt und sie selbst gegenüber Balder in Erklärungsnot bringt.

Der einst verhasste Künstler wird zunehmend zu einer wichtigen Bezugsperson für Norah und schafft es immer wieder, sie aus der Reserve zu locken und in die hintersten Ecken ihrer Seele zu blicken.

Das tut Norah besonders gut, weil ihre vermeintlich besten Freunde Jan und Paul aus unerklärlichen Gründen Abstand von ihr zu nehmen scheinen. Doch Norah hat keine Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, und stürzt sich immer tiefer in ihre Recherche zu Grimm und Valerie. Dabei tauchen weitere Hinweise auf, die Grimm mit Valerie in Verbindung bringen. Als Norah Grimms Ex-Freundin Emma Mertens ausfindig macht, bestätigt diese, dass Grimm und Valerie sich kannten. Norah beginnt einen folgenschweren Verdacht zu entwickeln.