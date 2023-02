Gemeinsam mit Hauptkommissarin Julia Schröder versucht Witte, den Ablauf am Tatabend zu rekonstruieren. Patienten berichten von einem kürzlich miterlebten Streit zwischen Frank Richard und einer unbekannten Frau. Liegt hier ein mögliches Tatmotiv?



Reuther fährt zum Theater, um Lydia Richard die Nachricht vom Tod ihres Mannes zu überbringen. Die Szenenbildnerin erleidet einen Nervenzusammenbruch. Sie kann sich keinen Reim auf die Geschehnisse machen. Auch ihre Tochter Mira, die gerade ein Praktikum am Theater macht, ist schockiert.



Die Ermittlungen der Kommissare führen zu Hermann und Ulrike Kiefer. Frank Richards Therapie scheint bei dem in Trennung lebenden Paar nicht angeschlagen zu haben. Zu allem Überfluss beschuldigt der eifersüchtige Herr Kiefer das Opfer, ihm die Frau ausgespannt zu haben. Hat er sich dafür nun an dem Therapeuten gerächt?



Regelmäßige Überweisungen von Frank Richard an Meike Sommer, eine seiner ehemaligen Studentinnen, führen die Ermittler schon bald auf eine weitere Spur. Je mehr sie über das Opfer herausfinden, desto mehr wird klar, dass Richard offenbar einige Geheimnisse vor seiner Familie hatte.