Während Reuther dem Ehepaar Jonas und Sanne Clement auf den Zahn fühlt, hören sich die Kommissare am Arbeitsplatz des Opfers um. Dabei fällt auf, dass Lena Kießling, eine Kollegin, in Anwesenheit von Versicherungschefin Rosa Mohnheim extrem verunsichert wirkt. Wie sich herausstellt, stand auch Karin Sonai beruflich unter Druck, obwohl sie befördert werden sollte.



Auch privat lief es für Karin Sonai offenbar nicht so rund, wie es ihr Mann vorzugeben versucht. Die Kommissare finden heraus, dass Karin erst kürzlich Kontakt zu einem Scheidungsanwalt aufgenommen hatte. Bald stellt sich zudem die Frage, welche Rolle der Journalist Ben Krakowitz in dem Fall spielt, der nach eigenen Aussagen an einem Artikel über die Regulierungspraxis der Versicherung arbeitet.



Wird es Reuther und seinem Team gelingen, unter den zahlreichen Verdächtigen den wahren Täter zu ermitteln?