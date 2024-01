Rechtsmedizinerin Dr. Judith Engel entdeckt brisante Parallelen in den Morden an den Eheleuten Schroth. Beide wurden offenbar mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Während Reuther sich ein Bild von dem finanziell angeschlagenen Familienbetrieb macht, der nun von Tochter Alexa Schroth geleitet wird, ermitteln die Kommissare im Umfeld des toten Kapitäns. Auch Ralf Krug rückt erneut in den Fokus, kann für den Mord an seinem Chef aber ein glaubhaftes Alibi vorweisen.



Bald verdichten sich die Anzeichen dafür, dass der Schlüssel zur Lösung der beiden Mordfälle in den Afterworkpartys liegen könnte, welche die Schroths seit einiger Zeit auf ihrem Schiff veranstalteten. Für die Ermittler stellt sich die Frage, welche Rolle der Fahrgast Ben Kuntze in diesem Zusammenhang spielt.



Einmal mehr muss Reuther sein ganzes psychologisches Geschick unter Beweis stellen, um die wahren Täter dingfest zu machen.