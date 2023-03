Der Staatsanwalt

Was Bernd erst jetzt erfährt, ihn erschüttert und sein bisheriges Leben mit Sonja komplett infrage stellt: Seine Frau war jahrelang die Geliebte von Seitz. Die Affäre war zum Zeitpunkt des Unfalles gerade vorbei.



Zusammen mit seinem Sohn, Mordkommissar Thomas Reuther, und dessen Kollegin Kerstin Klar ermittelt Reuther, dass vor Kurzem in Moldawien ein von der CAS verkauftes Flugzeug abgestürzt war und es mehrere Tote gegeben hatte. Sie stoßen auf einen Mann, der offenkundig Selbstjustiz üben will. Es finden sich Beweise dafür, dass CAS nicht nur dieses Flugzeug in einem miserablen Zustand verkauft hat.



Spontan schlafen Thomas und Kerstin miteinander. Sie wissen noch nicht so recht, was daraus werden soll.



Überraschend beginnt Sonja Reuther wieder, Menschen zu erkennen und zaghaft zu sprechen.