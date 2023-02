Reuther gegenüber kann sich Mario jedoch keinen Reim auf die Geschehnisse machen. Auch seine Mutter Viola zeigt sich entsetzt über den gewaltsamen Tod ihres Mannes, obgleich ihm etliche Affären nachgesagt werden.



Während sich Oberkommissar Alexander Witte in der Firma des Opfers umhört, schaut sich Hauptkommissarin Julia Schröder in dem Museum um, in dem Viola Rönsch als Kuratorin arbeitet. Am Tatabend war dort eine Veranstaltung, an der Dr. Rönsch eigentlich teilnehmen wollte, jedoch kurzfristig absagen musste. Von Rainer Thierse, dem Assistenten von Frau Rönsch, lässt sie sich den Ablauf der Veranstaltung skizzieren.



Reuther stößt derweil auf eine Firma für Solarmodule, die von Dr. Rönsch beraten wurde. Kann Geschäftsführer Ralf Blume entscheidende Details zur Lösung des Falles beitragen?



Auch Stefan Schiller beschäftigt das Thema erneuerbare Energien, denn er will die Stromkosten seines Foodtrucks senken. Doch Reuther bleibt kaum Zeit für ein Gespräch mit dem befreundeten Imbissbetreiber, denn schon bald überschlagen sich die Ereignisse.