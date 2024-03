Verkompliziert wird die Angelegenheit durch Rechtsmedizinerin Cleo Moray (Zoë Tapper). Roy (John Simm) fühlt sich direkt zu der sympathischen, attraktiven und intelligenten Frau hingezogen. Und auch sie scheint einem Kennenlernen nicht abgeneigt zu sein.



Das beobachtet auch Roys Partner DS Glenn Branson (Ritchie Campbell), der nach einer Schussverletzung und einigen Therapiestunden wieder zum Dienst erscheint. Roy Grace ist sich allerdings nicht sicher, ob Glenn wirklich schon wieder so bereit für den Einsatz ist, wie er stets beteuert. Doch es findet sich zunächst keine Gelegenheit, Glenn darauf anzusprechen, da ein Mordfall die gesamte Aufmerksamkeit des Ermittlerteams erfordert.



Die Ehefrau des wohlhabenden und in Brightons höchsten Kreisen verkehrenden Geschäftsmannes Kit Bishop (Arthur Darvill) wird tot in ihrer Villa aufgefunden.



Bishop benimmt sich bei der ersten Befragung recht seltsam, hat aber anscheinend ein Alibi für die Zeit: Er sei in London gewesen und wohne unter der Woche dort. Morgens sei er dann früh zu einer Partie Golf nach Brighton gefahren. Bishop wird daraufhin in einem Hotel untergebracht, aus dem er kurze Zeit später auf eigene Faust verschwindet.



Tatsächlich geschieht in genau diesem Zeitraum ein weiterer Mord – im exakt gleichen Modus Operandi wie im Fall von Bishops Ehefrau. Bishop bestreitet weiterhin alles, doch das Ermittlerteam rund um Roy Grace und Glenn Branson, bestehend aus DS Norman Potting (Craig Parkinson), DS Bella Moy (Laura Elphinstone) und DC Nick Nicholl (Brad Morrison), findet Unglaubliches heraus: Kit Bishop war der Liebhaber des zweiten Opfers und ist offensichtlich vorbestraft – wegen sexueller Übergriffe auf Frauen.



Als Rechtsmedizinerin Cleo Moray nur knapp einem Anschlag entgeht, steht für Roy Grace fest: Er muss dem Mörder die Taten so schnell wie möglich nachweisen und ihn aus dem Verkehr ziehen. Doch das ist leichter gesagt als getan, zumal Graces Vorgesetzte ACC Alison Vosper (Rakie Ayola) aus Furcht vor einem Skandal Aufsehen vermeiden will und von Grace verlangt, dass die Ermittlungen rund um den prominenten Kit Bishop möglichst geräuschlos vonstattengehen.



Werden Detective Grace und sein Team es trotzdem schaffen, den Täter rechtzeitig zu überführen, bevor es weitere Opfer gibt?