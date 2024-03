Zu allem Überfluss stößt mit DS Cassian Pewe (James D'Arcy) ein altbekannter Kollege zum Team, den DS Roy Grace (John Simm) wegen dessen hochnäsiger und karrierefixierter Art nicht leiden kann.



Pewe soll sich im Auftrag von Roys Vorgesetzter ACC Alison Vosper (Rakie Ayola) ungeklärte Fälle vornehmen – und rollt als Erstes das Verschwinden von Graces Frau wieder auf. Mehr noch: Pewe hat Roy als Hauptverdächtigen im Visier. Und er schreckt auch nicht davor zurück, Sandys Eltern, Derek (Michael Bertenshaw) und Margot Balkwell (Margot Leicester), erneut zu befragen, um seinen Verdacht gegen Roy zu erhärten.



Von diesem Vorgehen ist Roy so sehr mitgenommen, dass seine neue Freundin, die Rechtsmedizinerin Cleo Morey (Zoë Tapper), schnell Roys Dilemma begreift: Er hat mit Sandy (Clare Calbraith) noch nicht wirklich abgeschlossen, und deswegen beendet sie die Beziehung vorläufig.



Bei der Leiche aus dem Kanal, so ergeben die Ermittlungen, muss es sich um eine Frau handeln, die eigentlich in die USA auswandern wollte. Ihr Mann war kurze Zeit später bei einem ungeklärten Absturz eines Leichtflugzeuges ums Leben gekommen.



Auch dessen zweite Frau ereilte ein tragisches Schicksal: Sie sprang wenig später von einer Fähre in den Ärmelkanal. Das Ermittlerteam, allen voran DS Norman Potting (Craig Parkinson), DS Glenn Branson (Ritchie Campbell) und DC Nick Nicholl (Brad Morrison), steht vor einem Rätsel und versucht, die Puzzleteile zu einem stimmigen Bild zusammenzusetzen.



Alle Fäden scheinen zunächst bei Sean Klinger (Steven Hartley) zusammenzulaufen. Was weiß der windige Gebrauchtwagenhändler und Drogenkönig von Brighton über den Fall?



Unterdessen meldet sich eine weitere junge Frau bei der Polizei. Sie gibt an, ihre Mutter sei entführt worden. Zunächst scheint diese Angelegenheit in keinem Zusammenhang mit den Toten zu stehen. Doch es stellt sich heraus, dass sie möglicherweise der Schlüssel zur Lösung des Falles sein könnte.



Und was hat das Ganze mit einer Briefmarkensammlung zu tun, die der Entführer von ihr erpressen will?