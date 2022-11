In einem Naturschutzgebiet nördlich von Brighton and Hove wird die Leiche einer jungen Frau gefunden – oder vielmehr das, was von dem Opfer eines offenbar sexuell motivierten Mordes übrig geblieben ist. Detective Superintendent Roy Grace (John Simm) und Detective Sergeant Glenn Branson (Richie Campbell) vermuten einen Zusammenhang mit zwei anderen bislang unaufgeklärten Todesfällen.



Derweil gerät ein USB-Stick durch Zufall in die Hände des Geschäftsmannes Zack Bryce (Amit Shah). Durch das Speichermedium erhält der Familienvater direkten Zugang zum Darknet, wo er Zeuge eines live gestreamten Mordes wird. Bald gerät er selbst ins Visier der skrupellosen Hintermänner. Nun schweben auch seine Frau und seine Kinder in höchster Gefahr.



Roy hat unterdessen weiterhin mit beruflichen und privaten Problemen zu kämpfen. Weil er in einem früheren Fall mit Harry Frame (Adrian Rawlins), einem mit übernatürlichen Fähigkeiten begabten Medium, zusammengearbeitet hat, steht er unter besonderer Beobachtung seiner Vorgesetzten. Auch das Verschwinden seiner Frau Sandy macht ihm immer noch zu schaffen.