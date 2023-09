Im Fall Anna hat sich Tilda (Malin Levanon) gern mit den Ergebnissen von Ibraahins (Nasir Farah Dhagole) Ermittlungen geschmückt, danach aber jeglichen Kontakt zu ihm abgebrochen. Da sie seinen Asylantrag nicht schriftlich dokumentiert hat, muss Ibraahin weiter in der Flüchtlingseinrichtung in Karkebo ausharren.



Allerdings läuft es auch für Tilda nicht so rund, wie sie es sich erhofft hatte. Trotz ihres Erfolgs darf sie nicht permanent auf ihren Posten als Staatsanwältin zurückkehren. Tildas Vorgesetzter Ralf (Dag Malmberg) gibt ihr dennoch eine neue Bewährungschance: Sie soll sich um einen weiteren Fall kümmern, bis ein Nachfolger für sie gefunden ist.



Es geht um den Fahrlehrer Leif, der tot in seinem mit laufendem Motor an einer Landstraße stehenden Auto gefunden wurde. Sein abgetrennter Kopf lag auf der Rückbank. Tilda kann nun doch wieder die Hilfe von Ibraahin gebrauchen. Sie sorgt dafür, dass er die Flüchtlingsunterkunft verlassen und in eine von ihrem Bekannten Carlos (Zana Penjweni) geleitete Wohneinrichtung für Asylbewerber einziehen kann.