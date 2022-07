Sarah (Sofia Essaïdi) fährt mit ihrem Team, bestehend aus Séverine Perrin (Irina Muluile) und Romain Legendre (Oscar Copp), nach Bayonne. Sie hofft, hier Serge Fouquet (Guy Lecluyse) zu finden und festnehmen zu können. Ihre Vermutung, Fouquet sei für beide Entführungen verantwortlich, stößt bei der Polizei nicht gerade auf offene Ohren, denn niemand in Bayonne möchte den Fall der vor 20 Jahren verschwundenen Charlotte Meyer (Céleste Levy) wieder aufrollen. Zu tiefe Wunden hat das Verbrechen in der Stadt und bei ihren Bewohnern hinterlassen. Auch bei Sarah, denn ihr Vater Pierre Castaing (Olivier Marchal) war damals der leitende Beamte. Sarah musste miterleben, wie der Fall ihre ganze Familie zerstört hat.



Der Polizei gelingt es, Fouquet festzunehmen. Aber nur, um danach zu erfahren, dass ein weiteres Mädchen aus dem Ort verschwunden ist: die zehnjährige Fanny Vidal (Lily-Rose Condat). Waren sie zu langsam und hat Fouquet erneut zugeschlagen? Oder hat Sarahs Jugendliebe Tony Andreï (Robinson Stévenin) etwas mit dem Verschwinden zu tun? Er wurde schon vor 20 Jahren im Fall Charlotte verdächtigt.



In diesem packenden Krimi-Drama wird das Publikum mitten in einen Fall geworfen, der sich über zwei Zeitebenen erstreckt. Intelligent verweben die Macher die Zeiten und Fälle miteinander, indem sie der Vater-Tochter-Beziehung zwischen Pierre und Sarah Castaing Raum geben.



Hauptdarsteller Olivier Marchal überzeugt in der Rolle als gescheiterter Familienvater und Polizist. Immerhin ist er vor seinem Leben als Schauspieler selbst viele Jahre lang Polizist gewesen. Seine Liebe zum Theater hat er bereits in seiner Kindheit entdeckt, aber erst während seiner Laufbahn als Polizist Schauspielunterricht genommen. Marchal ist aus der ZDF-Koproduktion "Die purpurnen Flüsse" bekannt - ebenfalls als Polizist.



Auch mit dabei als Marchals Serien-Ehefrau: Nadia Farès. Sie ist unter anderem in dem Spielfilm "Die purpurnen Flüsse" als schaurig-liebenswertes Zwillingspaar Fanny/Judith zu sehen gewesen.



Wie viele andere Serien ist auch "Die Bestie von Bayonne" nicht von der Pandemie verschont geblieben. Mitten im Dreh hat im März 2020 der erste Lockdown eingesetzt und die Produktion für mehrere Monate stillgelegt.