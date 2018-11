Der Zwillingsbruder des Toten, Richard, schwedischer Journalist und Experte für linksradikale Gruppen, wird vermisst. Doch dann taucht er via Internat live wieder auf: Er bestreitet eine Verwicklung von Red October an dem Mord von Margarethe Thormod.



Saga und Henrik nehmen den untergetauchten Flüchtling Taariq Shirazi fest, der von seinem Chef verraten wurde. Während des Verhörs werden die Ermittler auf zwei dänische Teenager aufmerksam, die durch Ablenkungsmanöver ahnungslosen Passanten die Brieftaschen klauen, um die Papiere zu verkaufen. Die beiden obdachlosen Mädchen werden in Malmö geschnappt.



Henrik verhilft Taariq zur Flucht. Dieser ahnt nicht, dass sich dahinter eine geplante Polizeiaktion verbirgt. Bei dem Versuch, über die Grenze nach Schweden zu gelangen, um dort Asyl zu beantragen, kommt es zu einer Kette von tragischen Ereignissen, die so nicht vorhersehbar waren.



William Ramberg hat im Krankenhaus seine Tochter getötet. Zuvor ist ein Krankenhausclown dort aufgetaucht. Kann das Zufall sein?