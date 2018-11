Bei allem Arbeitseifer von Saga, es geht ihr nicht gut. Sie konsultiert eine Psychotherapeutin. Wie sich herausstellt, ist Saga schwanger, Henrik ist der Vater. Sie will das Kind nicht, da sie Angst hat, dass dadurch ihre Beziehung zu Henrik in die Brüche geht. Henrik macht ihr den Vorschlag, das Kind dennoch zur Welt zu bringen. Er will sich allein darum kümmern, und sie habe überhaupt keine Verpflichtungen.



Saga ändert den Fokus der Nachforschungen: Nicht die Opfer sollen leiden, sondern ihre Liebsten. Es muss eine Verbindung zwischen ihnen geben.



Da kommt Tommy Petersen ins Spiel, ein Krimineller und Informant mit der Zusicherung von Strafminderung sowie einer neuen Identität. Er wurde enttarnt, gefoltert und ermordet, Henrik war seine Kontaktperson.



Wenn das Motiv Rache für Tommy ist, sind Lillian und Henrik potenzielle Opfer.