Saga und Martin geben alles, um die neue Gruppe aufzuspüren - während diese schon die nächste Tat plant.



Saga bemüht sich sehr, mit ihrem Freund zusammenzuleben. Doch es fällt ihr so schwer, dass sie beschließt, eine Auszeit zu nehmen und ins Hotel zu ziehen. Eine Entscheidung, die sie sehr bald bereuen wird.



Martin besucht Jens erneut im Gefängnis und fährt dieses Mal einen härteren Kurs. Überraschend wird sein Sohn Nikolaij so schwer krank, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wird. Als Saga ihn dort auf den Stand der Ermittlungen bringen will, beschleicht sie ein merkwürdiges Gefühl. Ihre Ahnung bestätigt sich, als sie das offenbar psychisch labile Kindermädchen überführt, den Zustand des Jungen verursacht zu haben.



Ein lange gesunkenes Motorboot wird vom Meeresgrund geborgen. An Bord: menschliche Knochenreste von sieben Opfern. Aus verschiedenen Indizien ergeben sich Querverweise zum aktuellen Fall.