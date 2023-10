Niémans (Olivier Marchal) und Delaunay (Erika Sainte) kommen in einen kleinen Ort in der ostfranzösischen Provinz. An einem ganz normalen Wintertag ereignet sich dort eine furchtbare Katastrophe: Ein Schulbus mit sechs Kindern an Bord bleibt ausgerechnet auf einem Bahnübergang liegen. Busfahrer Jacques (Francesco Mormino) verlässt das Fahrzeug, um nachzusehen, was passiert ist – da wird er von einem maskierten Unbekannten hinterrücks mit einer dreizackigen Stahlkralle angegriffen und schwer verletzt. Bewegungsunfähig muss er hilflos mit ansehen, wie der Bus von einem Zug erfasst wird. Keines der Kinder überlebt.



Niémans und Delaunay übernehmen die Ermittlungen. Unterstützt werden sie von dem örtlichen Gendarmen Michaël (Baptiste Sornin). Alle drei fragen sich: Wer ist der geheimnisvolle Maskenmann? Erste Spuren scheinen zu dem aus Nigeria stammenden Migranten Kofi zu führen. Dabei stellt Delaunay die Verbindung zu den "Hyänenmenschen" her, einem nigerianischen Geheimbund, auch "Kovenkore" genannt.



Zur gleichen Zeit versucht eine Art Bürgerwehr, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Unter der Führung der Freunde Éric (Hubert Delattre) und Christian (Benjamin Georjon) macht sie Jagd auf den verdächtigen Afrikaner. Niémans und Delaunay wollen auf alle Fälle verhindern, dass es zu Selbstjustiz kommt.



Außerdem geraten weitere Bewohner des kleinen Ortes in den Blick der Ermittler. Das gilt zum Beispiel für Nathalie (Catherine Grosjean), deren Sohn ein Jahr zuvor unter nie ganz geklärten Umständen ums Leben gekommen war. Außerdem ist da der Automechaniker Garal (Jacky Druaux), dem pädophile Neigungen nachgesagt werden. Und warum war eigentlich der Sohn der Influencerin Emma (Diane Dassigny) am Tag des Unglücks plötzlich krank, sodass er nicht wie sonst im Schulbus saß?