In einem Atelier der abgelegenen Kunsthochschule L'institut des Beaux-Arts de Malpas entdecken zwei Studenten die Leiche einer Kommilitonin. Der Körper ist komplett ausgeblutet. Offenbar diente ihr Blut als Farbe für das morbide Gemälde eines unbekannten Malers. Commissaire Pierre Niémans (Olivier Marchal) und seine Assistentin, Lieutenant Camille Delaunay (Erika Sainte), reisen eigens aus Paris an, um diesen rätselhaften Fall zu lösen.



Ihr Verdacht fällt sofort auf die Dozentin Ariane Maubert (Cyrielle Debreuil). Sie gilt als höchst umstrittene Persönlichkeit und hat als Malerin unter dem Pseudonym Lilith die Bewegung "Anima Obscura" gegründet. Deren Ziel ist es, finsterste seelische Abgründe auf die Leinwand zu bannen. Dabei kreisen all ihre Werke um das Thema Tod. Als Lehrerin setzt Ariane auf ungewöhnlich drastische Methoden, um so die kreativen Energien ihrer Schüler freizusetzen. Viele von ihnen verehren Lilith. Doch nicht alle sind begeistert.



Beispielsweise lehnte das spätere Mordopfer Katia, die Tochter eines russischen Oligarchen, Arianes übergriffigen Unterrichtsstil ab. Es stellt sich heraus, dass sie die Professorin sogar verklagen und das Institut verlassen wollte. Vor diesem Hintergrund scheint Schulleiter Victor Josserand (Grégoire Oestermann) etwas verbergen zu wollen.



Außerdem zeigt sich, dass Lilith/Ariane einst selbst in Malpas studiert hat und den örtlichen Ermittlungsbeamten Becker (Claude Musungayi) von früher kennt. Dann scheint es ein weiteres Opfer zu geben: Der Student Mathias Vidal (Jérémy Gillet) ist spurlos verschwunden.



Am "Schlund des Teufels", einem Felsen im Wald, machen Niémans und Delaunay kurz darauf eine verstörende Entdeckung.