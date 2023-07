Wenig beeindruckt sind Jonny, Blank und Wollcke, als sie auf den neuen Commodore treffen. Die drei haben für Homann aus Hohn ein Fahrrad mitgebracht, und Ralph Brandt muss bei seiner Antrittsinspektion genau dieses Rad im Hubschrauber finden. Da er vor seinem Adjutanten Deffke nicht das Gesicht verlieren will, lässt Ralph das nicht durchgehen.



Schwierigkeiten hat Pidder, ein junger Schleusenwärter. Ständig wird er von Hansen, einem älteren Kollegen, gemobbt. Beide fürchten um ihre Stellen. Pidder schlagen die ständigen Attacken so auf die Gesundheit, dass er seine Beschwerden mit Schmerztabletten behandelt, bis er schließlich auf der Arbeit zusammenbricht. Dr. Sabine Petersen diagnostiziert akutes Magenbluten. Pidder wird ins BWK geflogen. Auf dem Flug kommt es zum Herzstillstand. Fieberhaft kämpfen Sabine und Jonny um das Leben des jungen Patienten.



Im Rettungszentrum spitzt sich die Situation zu. Blank legt sich öffentlich wegen des Fahrradtransports mit Ralph Brandt an. Das Resultat der Auseinandersetzung: Der Commodore will Blank vom Dienst auf dem SAR 71 suspendieren. Sabine, die Ralph im Rettungszentrum noch nicht begegnet ist, ahnt nicht, dass der neue Commodore und der charmante Mann vor der Bank dieselbe Person sind. Telefonisch verabreden sich die beiden für den Abend zum Essen.



Im Rettungszentrum muss die Crew zu Oberstarzt Kettwig. Dieser ist wenig erfreut über die "alberne" Aktion rund um das Rad. Als jeder im Team die Verantwortung für den illegalen Transport auf sich nehmen will, behauptet plötzlich Kettwig gegenüber Ralph, die SAR-Besatzung habe für ihn das neue Fahrrad transportiert. Ralph, der bereits milde gestimmt ist, als er Sabine unter der SAR-Besatzung entdeckt, akzeptiert die "unglaubwürdige" Erklärung. Aber kann er Sabine für sich gewinnen?