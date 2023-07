Zurück im Rettungszentrum besucht Blank Tims Frau. Er will sie überzeugen, Tim nicht wieder zu decken. Nur so wird er lernen, endlich Verantwortung zu übernehmen. Und die braucht er als Pilot und Fluglehrer.



Sabine kommt zu spät: Ihr Vater stirbt. Sabine und ihr Bruder Charly können sich nur noch mit den Briefen trösten, die ihr Vater über die Jahre seiner Abwesenheit zwar an seine Kinder geschrieben, aber nie abgeschickt hat.