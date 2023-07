Helma ist von dem Vorfall sichtlich betroffen, vor allem, da Willem kurz vor der Pensionierung steht und sich endlich seinen Lebenstraum erfüllen möchte. Helmas Arbeitgeber schickt die junge Frau nach Hause. So kann sie ihren Mann, der auf Heimaturlaub ist, und ihre kleine Tochter überraschen. Doch dann gerät Helma in einen Albtraum.



Ihr Mann Norbert hat die fünfjährige Tochter Tina in ein sexuelles Verkleidungsspiel verwickelt. Helma ist außer sich. Im Gerangel mit Norbert wird dieser verletzt und stürzt unglücklich zu Boden. Helma kümmert sich erst um Tina und ruft dann die Polizei. Dem zuständigen Kommissar verweigert sie aber die Aussage. Sabine versorgt den bewusstlosen, aber nur leicht verletzten Norbert und lässt ihn mit dem Rettungswagen abtransportieren. Sabine und Thomas ahnen, welche Abgründe sich vor ihnen auftun.