Bei einem Autounfall wurde ein junger Mann mit Glasknochenkrankheit verletzt. Die Bergung kann nur mithilfe eines KED-Systems, das die Rettungsflieger an Bord haben, erfolgen. Sabine und Jonny legen dem Patienten Moritz das Stützsystem an und können ihn so ohne weitere Verletzungen aus dem Auto heben.



Jonny ist verliebt. Er überlegt sich sogar, mit seiner Freundin Reni und deren zwölfjährigem Sohn Bernd zusammenzuziehen. Im St.-Pauli-Stadion ist ein kleiner Junge auf einen Flutlichtmast gestiegen und kann wegen Höhenangst nicht mehr allein hinunter. Der Stadionwärter ist bei seinem Rettungsversuch abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Während sich Sabine mit einem Sanitäter vom RTW um ihn kümmert, gehen Wollcke, Blank und Jonny zur Plattform, um den Jungen zu befreien - Bernd!



Jonny ist zutiefst verletzt. Reni hat ihn belogen. Sie hat sich also nicht um Bernd gekümmert, sondern ihren Sohn für ihr Alibi missbraucht. Während der Aussprache der Liebenden im Rettungszentrum kommt heraus, dass sich Reni noch regelmäßig mit ihrem Ex-Freund trifft. Jonnys Vertrauen hat Reni verspielt. Doch für seinen kleinen Freund Bernd wird er weiterhin da sein.