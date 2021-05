Die Meerjungfrau

War er der Täter, oder sollte auch er dem Mörder der Meerjungfrau, Sybille Baumgartner, zum Opfer fallen? Vielleicht konnte er aber auch entkommen und hat den Täter gesehen?



Neben der atemlosen Suche nach Matteo tauchen Oberländer und Zeiler auf einem edlen Bodensee-Weingut mit Restaurant in die tragischen Familienverhältnisse um Sybille ein, die ihren Mann Fabian Baumgartner und die gemeinsame Tochter Emma zurücklässt.



Emma, die in ihrer jugendlichen Rebellion auf eigene Faust versucht, das Schicksal der Mutter aufzuklären, gerät in Gefahr, als Oberländer und Zeiler die naturverbundenen Wassersportler als skrupellose Verbrecher entlarven und sich auch hinter der scheinbar heilen Welt des Weinguts tiefe Risse auftun.



Oberländer erfährt schmerzhaft, dass Sybille, genau wie er, einen Neuanfang wagte und dabei alles verlor, was sie je geliebt hat.