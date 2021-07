Fluch aus der Tiefe

Im 8. Jahrhundert nach Christus sollten mit den von der Kirche geprägten Goldtalern die Hexen besänftigt und ein Rückgang der Pest erkauft werden. Als die Kirche den Hexen aber gefälschte Bregenzer Pestpfennige übergab, wurden die Kirchenherren verflucht und der Schatz im Bodensee versenkt.



Oberländer und Zeiler tauchen erneut in ein emotionales Familiendrama ein, in dem Stefanie Eberle, die schwangere Freundin des Ermordeten, feststellen muss, dass ihr Verlobter ein doppeltes Spiel gespielt hat.



Stefanies Ex-Freund Maximilian hasste den ermordeten Florian nicht nur dafür, dass er ihm Stefanie wegnahm, sondern auch dafür, dass er ihm durch bösartige Intrigen bei dem Schatz zuvorkam. Auch Stefanies Eltern wurden von Florian über den Tisch gezogen, indem er sich bei der Schatzsuche unterstützen ließ, aber kurz vor dem Fund aus der Interessengemeinschaft ausstieg.



Als dann aber auch die Kirche und eine Hexe ins Spiel kommen, begeben sich Oberländer und Zeiler auf eine mystische Reise in die Geschichte der Bodensee-Region.