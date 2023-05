Die Verletzung am Schädel ist ein Einschussloch, alles deutet auf eine Hinrichtung hin. Tags darauf wird auch die Leiche von Bruder Gereon im Grabungsschnitt entdeckt. Der junge, dogmatische Mönch hatte sich gegen eine Grabung im Kloster ausgesprochen.



Da Hauptermittler Palfinger in Kur ist, liegt es an Bezirksinspektorin Irene Russmeyer, ihrem bayerischen Kollegen Hubert Mur sowie an Hofrat Seywald, das Kriegsverbrechen in der Vergangenheit und den Mord an Bruder Gereon aufzuklären.