Aber Andy ist empört - und flüchtet zu seinen Eltern, ohne denen jedoch den Grund seines plötzlichen Erscheinens mitzuteilen. Hierüber geraten nun Hannelore und Eberhard in den wohl längsten Streit ihres bisherigen gemeinsamen Lebens.



Außerdem ist Eberhard stinksauer auf Tenstaag, der sich - durch die Dumping-Methoden der Japaner - offensichtlich übers Ohr hat schlagen lassen. Als Andy dann seine Elke auch noch mit Martin in der Kreuzberger Szene herumziehen sieht, wird seine Wut auf beide verständlicherweise keinesfalls gelindert. Kurz: Im Hause Wichert brodelt es gewaltig, so dass auch Käthes Kamillentee die Gemüter nicht unbedingt besänftigt. So muss wieder einmal Frau Tenstaag die Zügel in die Hand nehmen.