Als Manni wissen will, ob Andi die Prämie für die Versicherung, die er ihm vor zehn Jahren angedreht hat, auch gut angelegt hat, stellt sich heraus, dass er auf einem kleinen Schatz sitzt: Irgendwo in seinem Haus muss noch der Zugangscode zu einem Bitnob-Konto sein. Die große Suche beginnt.

Theo fühlt sich von lauten Geräuschen, die nachts von den Nachbarn kommen, gestört. Er traut sich jedoch nicht, sich über den Lärm zu beschweren. Stattdessen bietet er Andi seine Hilfe bei der Suche nach dem Zugangscode an.

Tracy ist mit den Gedanken eigentlich woanders: Sie hat die Nummer ihrer Jugendliebe – ausgerechnet Manni – wiedergefunden und die beiden chatten wie Teenager. Sie fragt sich, was aus ihm geworden ist und will ihn wiedersehen.

Zoe hat Liebeskummer und Mari will für ihre Tochter da sein, doch sie bekommt nichts aus ihr heraus. Rocco wird Zoes einziger Vertrauter, weshalb Mari versucht, ihn auszuquetschen – erfolglos. Doch sie hat eine Idee.