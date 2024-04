Doch Schmidtke gibt klein bei, und gemeinsam mit der Chirurgin Dr. Birol steht Nice schließlich im OP und hilft mit seinem Spezialwissen mit, Mimis Nase zu retten. Ein kurzer Blick in alte Zeiten und die von Nice erhoffte Zukunft. Denn er ist überzeugt davon, kurz vor der Heilung seiner Hand zu stehen und bald selbst wieder als Chirurg tätig werden zu können.



Was zu diesem Zeitpunkt keiner weiß: Mimi sollte ausgerechnet jetzt das erste Mal nach fünf Jahren ihre Tochter Fenja wieder treffen. Das sechsjährige Mädchen wuchs bei seinem Vater auf, weil Mimi durch eine zurückliegende Medikamentensucht nicht in der Lage war, sich um ihr Kind zu kümmern. Dass sie mitten in einem Sorgerechtsstreit steckt, wird jedoch erst deutlich, als sich ihr Ex-Mann Jesko im Krankenhaus eine Prügelei mit Hartmut liefert, Mimis Onkel, in die Nice zufällig hineingerät.



Hartmut befürchtet, dass Jesko den Unfall zum Anlass nehmen könnte, dafür zu sorgen, dass Mimi ihre Tochter wieder nicht treffen kann. Mimi ist ratlos und verzweifelt. Hartmut bittet Nice, zu vermitteln und ein Treffen zu arrangieren, bei dem er als Arzt die Wiederbegegnung zwischen Mutter und Tochter moderiert. Doch Nice hat Bedenken: Wenn die wiederhergestellte Nase richtig ausheilen soll, ohne entstellende Narben, darf Mimi ihr Gesicht nicht bewegen – nicht lachen, nicht weinen, nicht sprechen. Also keine starken Emotionen haben.



Weil niemand seine Bedenken ernst nimmt, entscheidet sich Nice spontan, das Treffen zu sabotieren. Mit dem Resultat, dass alle sauer auf ihn sind. Besonders Hartmut, der ihm seine Ruderfreundschaft kündigt.



Zudem verfliegt Nices Hochgefühl, was die erhoffte Spontanheilung seiner Finger angeht, schlagartig, als die wieder zurückgekehrte Beweglichkeit von einem Tag zum anderen verschwindet. Nice verstrickt sich auch deswegen immer mehr in einen Kleinkrieg mit Hotelbesitzerin Janne um die Renovierung und Erweiterung seines Hotelzimmers. Gegen Jannes Verbot lässt Nice die Wand zum Nachbarzimmer durchbrechen. Und das Loch in der Wand zeigt: Dr. Schmidtke. Der wurde von seiner Frau vor die Tür gesetzt, weil sie seine gestresste Anspannung nicht mehr ertrug. Denn in der Klinik soll aus Kostengründen die Notaufnahme geschlossen werden, und als Chef ist Schmidtke unter anderem für die Kündigung seiner Mitarbeiter zuständig.



Doch auch bei Mimi gibt es Komplikationen: Sie bricht mit lebensbedrohlichem Herzversagen zusammen. Das Team um Dr. Schmidtke rätselt, was das Herz der Patientin schwächeln lässt. Es ist mal wieder Dr. Nice, der sie auf die richtige Spur bringt. Der Klinikvorstand ist von Nice so beeindruckt, das er kurzerhand vom Praktikanten zum Belegarzt befördert wird, um mit lukrativen Beratungsjobs die finanzielle Notlage der Klinik zu entschärfen. Eine neue Situation, die für Schmidtke nur sehr schwer zu ertragen ist.