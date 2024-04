Ausgerechnet jetzt – im für Nice denkbar schlechtesten Moment – taucht im Dorf eine alte Bekannte auf. Die Medizin-Journalistin Nikki Steiner schreibt für ein renommiertes amerikanisches Journal. Durch ein Social-Media-Video, dass seine Tochter Lea von Nice hochgeladen hat, hat sie seinen Aufenthaltsort ausfindig gemacht. Wie es scheint, stellt sich die gesamte Medizinwelt neugierig die Frage, ob Nice tatsächlich wieder an den OP-Tisch zurückkehren wird.

Bevor Nice seinen verhängnisvollen Sturz vom Rad hat, behandelt er beim Dorf-Taxifahrer Horst Niebel ein seltsames Erschöpfungssyndrom. Der Mann schläft immer wieder ein und wird von Nice zur Abklärung ins Schlaflabor des Förde Krankenhauses geschickt.



Hier trifft Nice wieder auf den Taxifahrer, als Bettnachbar in einem vollbelegten Mehrbettzimmer. In das Dr. Schmidtke ihn mit diebischer Freude gepackt hat. Bei Nice verstärkt sich immer mehr der Verdacht, dass Niebel falsch behandelt wird.



Gleichzeitig muss er sich seinen eigenen Dämonen stellen, die mit der Erinnerung an seinen Unfall und den Verlust seiner Hand wieder erwacht sind. Dass Schmidtke dann aber beim Studium seines Röntgenbilds und seiner Akte einen vermeintlichen Hoffnungsschimmer für seine Hand gefunden zu haben scheint, will er erst nicht wahrhaben. Wieder einmal stößt er seinen größten Widersacher vor den Kopf. Und verprellt dazu mit seinen Stimmungsschwankungen auch das halbe Dorf und alle, die ihn lieben.



Um sich all dem nicht stellen zu müssen, verbeißt er sich immer mehr in die Suche nach der Ursache für das Leiden seines Taxifahrers. Dessen Zustand verschlechtert sich immer weiter. Nice gibt jedoch keine Ruhe, bis er die Ursache der mysteriösen Erkrankung entdeckt und das Leben seines Patienten retten kann.



Und erst als Nice es auch schafft, sich einzugestehen, dass er die anderen mindestens genauso braucht, wie sie ihn, kann er wieder auf Schmidtke zugehen. Er kann endlich Schmidtkes medizinische Entdeckung in Bezug auf seine Hand als das würdigen, was sie ist: ein ernstzunehmender Hoffnungsschimmer auf eine vollständige Genesung! Nice willigt schließlich ein, dass Schmidtke ihn operiert - mit ungeahnten Konsequenzen.