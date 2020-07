Den Ermittlungsergebnissen nach zu urteilen, will Sandra König jedoch nicht gefunden werden. Warum hat die gefeierte Musical-Darstellerin über Nacht ihre Karriere aufgegeben und ist mit falschen Papieren untergetaucht? Ist sie in etwas Illegales verwickelt?



Erst als es fast zu spät ist, versteht Doro, wen sie da eigentlich sucht - was ihr Selbstbewusstsein gehörig erschüttert. Dass neue Erkenntnisse über ihren toten Vater ihren Seelenfrieden stören, macht alles nur noch schlimmer.