Adem und sein Vater hatten zuletzt Streit. Warum also hatte er die Hoffnung, sein Vater würde sich nach dem Tod seiner kürzlich verstorbenen Mutter um ihn kümmern? Und was hat das mit Nico Rautenberg zu tun? Alle Hinweise deuten auf ihn als Täter, doch was war sein Motiv? Und warum scheint er die Schuld geradezu auf sich nehmen zu wollen? Wen schützt er? Seine Freundin Lilli Peters, die als Zweite am Tatort war?



Da bestätigt sich eine Vermutung von Benni und Leo: Adem hat Nico nicht zufällig kennengelernt, sondern gezielt den Kontakt gesucht.