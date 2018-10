Interview mit den beiden Hauptdarstellern

Vor fünf Jahren standen Sie das erste Mal in Frankfurt für die ZDF-Krimiserie vor der Kamera. Wie heimisch fühlen Sie sich in der Stadt?

Wanja: Ich habe mich längst akklimatisiert – mit den Menschen, der Stadt, ihren Bräuchen. Das ging schnell, Frankfurt hat es mir auch leicht gemacht. Vorausgesetzt natürlich, man lässt sich auf diese Metropole richtig ein und betrachtet sie nicht nur als Stop-Over oder Transitstation für internationale Flüge. Aufgrund der Dreharbeiten lebe ich ja selbst für mehrere Monate mittendrin, da kam ich sofort mit den Hessen ins Gespräch. Ich mag sie und ihre offene Mentalität sehr. Ich empfinde Frankfurt auch als wahnsinnig gastfreundlich und schön.

Antoine: So ist es. Ich bin ja auch dort großgeworden, habe in Frankfurt die Waldorfschule besucht, habe in Hessen fast meine komplette Jugend verbracht – bis zum 15. Lebensjahr. Von daher sind mir die Menschen und Bräuche total vertraut. Ich kann sagen: Ich drehe in meiner Heimat.